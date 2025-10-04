Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani domenica 5 ottobre | le regioni a rischio

Atteso nelle prossime ore un graduale peggioramento del meteo, a partire dalle regioni del Nord. Domani, domenica 5 ottobre, il maltempo interesserà buona parte del Paese. Potrebbero esserci anche criticità, a causa di piogge intense e forti raffiche di vento. La Protezione Civile ha emesso l'allerta gialla in sei regioni, tra cui Basilicata, Campania e Puglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Meteo, allerta gialla il 2 ottobre 2025 in Italia: tutte le regioni e zone a rischio - Nuova allerta meteo gialla in Italia per il 2 ottobre 2025 per maltempo e criticità. Lo riporta meteo.it