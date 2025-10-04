Malore mentre va a castagne in un bosco | muore un 81enne di San Pellegrino

Ecodibergamo.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LA TRAGEDIA. É successo nel territorio di San Giovanni Bianco, poco prima delle 15 di sabato 4 ottobre. Sul posto anche l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

