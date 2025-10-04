Malore mentre va a castagne in un bosco | muore un 81enne di San Pellegrino
LA TRAGEDIA. É successo nel territorio di San Giovanni Bianco, poco prima delle 15 di sabato 4 ottobre. Sul posto anche l’elisoccorso. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
In questa notizia si parla di: malore - castagne
Sagra delle Castagne, a Soriano è sfida tra le contrade Domenica 5 ottobre il torneo di cavalieri e arcieri. Tutti gli appuntamenti del weekend tra storia e cultura. Leggi l'articolo in link nei commenti. - facebook.com Vai su Facebook
Nel bosco in cerca di castagne, 81enne muore per malore - Trovato a San Giovanni Bianco da due ragazzi che stavano lavorando in una stalla. Scrive ecodibergamo.it
L’elisoccorso in montagna in una foto di repertorio - Un uomo ha perso la vita in una zona impervia, dalle prime informazioni avrebbe 81 anni. Si legge su ecodibergamo.it