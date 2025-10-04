Malattie dell' apparato digerente dopo 15 anni riparte la Scuola di specializzazione

L'avvio ufficiale delle attività è fissato per il primo giorno di novembre. A Unife riparte la formazione nella Scuola di specializzazione in Malattie dell'apparato digerente, rifondata e resa autonoma rispetto all'ateneo bolognese, dopo una parentesi di una quindicina d'anni.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

