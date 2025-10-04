Magica pole di George Russell nel Gran Premio di Singapore di Formula 1 | Verstappen 2° davanti a Piastri Hamilton sesto
George Russell scatterà in pole position nel Gran Premio di Singapore, 18esimo appuntamento della stagione di F1 2025. Oggi, sabato 4 ottobre, l'inglese della Mercedes ha messo a segno il miglior tempo (1'29"158), facendo meglio di 182 millesimi rispetto a Max Verstappen (Red Bull), secondo e di. 🔗 Leggi su Today.it
Ferrari, magica pole di Leclerc davanti alle McLaren. Charles: "Cooosa?". Incubo Hamilton: 12°
F1 Gp Ungheria, pole magica di Leclerc: «Senza parole»| Flop Hamilton: «La Ferrari dovrebbe cambiare pilota»
F1, George Russell: “Fantastico essere in pole qui, ci aspetta una gara lunga ma la macchina ha potenziale” - Si conclude con la pole position di George Russell la qualifica del Gran Premio di Singapore 2025, diciottesimo appuntamento del Mondiale F1. Riporta oasport.it
Russell in pole a Singapore, Ferrari in difficoltà: Hamilton davanti a Leclerc - Il pilota della Mercedes ha conquistato la pole position con il tempo di 1'29"158, precedendo la Red Bull di Max Verstappen e la McLaren d ... Lo riporta tuttosport.com