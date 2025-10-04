MOTrump | ottimista su accordo di pace

20.30 In un'intervista esclusiva a Channel 12 Trump ha riferito di aver detto al premier israeliano: "Bibi,questa è la tua occasione per vincere". Il presidente Usa si è detto ottimista sul raggiungimento di un accordo per la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. "Siamo vicini a un accordo. Bibi è favorevole, Hamas ha fatto un grande passo,vogliono concluderlo.Lui è d'accordo.Con me bisogna essere d'accordo." Poco prima su Truth:Hamas deve muoversi o e scommesse saranno annullate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it