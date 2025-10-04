MOTrump | ottimista su accordo di pace
20.30 In un'intervista esclusiva a Channel 12 Trump ha riferito di aver detto al premier israeliano: "Bibi,questa è la tua occasione per vincere". Il presidente Usa si è detto ottimista sul raggiungimento di un accordo per la liberazione degli ostaggi e la fine della guerra. "Siamo vicini a un accordo. Bibi è favorevole, Hamas ha fatto un grande passo,vogliono concluderlo.Lui è d'accordo.Con me bisogna essere d'accordo." Poco prima su Truth:Hamas deve muoversi o e scommesse saranno annullate. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Trump annuncia l’accordo di pace per Gaza. C’è il sì di Israele. Ultimatum a Hamas - La proposta, accolta da Israele, prevede , la liberazione degli ostaggi e la deposizione delle armila resa di Hamas e un nuovo organo internazionale per amministrare la Striscia. Come scrive msn.com
Ucraina: Trump, Putin preferisce accordo globale di pace a cessate il fuoco (Axios) - Putin non e' interessato a un cessate il fuoco ma a un accordo complessivo di pace. Riporta ilsole24ore.com