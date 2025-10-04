MO Trump | Siamo molto vicini alla pace è giorno speciale

Washington, 4 ott. (askanews) - Quello di oggi è "un giorno speciale, forse senza precedenti" perché si sta ottenendo che "gli ostaggi tornino a casa". Lo ha detto il presidente Donald Trump, spiegando in un messaggio che "siamo molto vicini a raggiungere la pace". "Tutti saranno trattati in modo equo", ha aggiunto ringraziando tutti i paesi che hanno contribuito al processo per arrivare a questa situazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

