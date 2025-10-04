MO Tajani | gli italiani fermati in Israele stanno tutti bene

Firenze, 4 ott. (askanews) - Gli italiani trattenuti in Israele "stanno tutti bene". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento a Firenze organizzato da Forza Italia. "Ieri -ha aggiunto Tajani- c'è stata la visita consolare. Abbiamo chiesto anche stamattina alle autorità israeliane che siano rispettati tutti i loro diritti, anche di coloro che sono in stato di fermo, che sono quindici. Vogliamo che siano trattati nel miglior modo possibile. La limitazione della libertà c'è, sono in stato di fermo. Ma chiediamo che il trattamento individuale non sia violento, nel rispetto dei loro diritti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

