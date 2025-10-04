MO Tajani | gli italiani fermati in Israele stanno tutti bene
Firenze, 4 ott. (askanews) - Gli italiani trattenuti in Israele "stanno tutti bene". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento a Firenze organizzato da Forza Italia. "Ieri -ha aggiunto Tajani- c'è stata la visita consolare. Abbiamo chiesto anche stamattina alle autorità israeliane che siano rispettati tutti i loro diritti, anche di coloro che sono in stato di fermo, che sono quindici. Vogliamo che siano trattati nel miglior modo possibile. La limitazione della libertà c'è, sono in stato di fermo. Ma chiediamo che il trattamento individuale non sia violento, nel rispetto dei loro diritti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: tajani - italiani
Attacco a Deir al-Balah, Tajani: “Operativi italiani, l’Idf fermi i raid”
Tajani, 'a Deir al-Balah operatori italiani, Israele fermi raid'
Usa, Tajani: al lavoro per rientro italiani da Alligator Alcatraz
Flotilla, Tajani: “Rimpatrio immediato da Israele per 26 italiani” - X Vai su X
#Tajani: spero che gli italiani della #Flotilla tornino in un paio di giorni - facebook.com Vai su Facebook
M.O., Tajani: gli italiani fermati in Israele stanno tutti bene - Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento a Firenze organizzato da Forza Italia. Da libero.it
Mo: Farnesina, 'liberi i parlamentari italiani fermati in Israele' - Sono stati liberati dalle autorità di Israele i 4 parlamentari italiani che facevano parte della Flottilla. Riporta msn.com