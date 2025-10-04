Lutto tremendo in F1 dramma per la Ferrari
Un lutto tremendo ha colpito la Formula 1 e il mondo dei motori, un dramma che ha lasciato la Ferrari e i tifosi in lacrime. Lo sport, soprattutto quello dei motori, vive di emozioni forti, di vittorie che restano impresse nella memoria collettiva e di figure che diventano autentiche leggende. Ci sono uomini che non salgono mai su un podio o non alzano coppe al cielo, ma che con il loro ingegno e la loro visione hanno scritto pagine fondamentali della storia. È il caso di chi lavora dietro le quinte, di chi costruisce le basi tecniche su cui i campioni poi costruiscono le loro imprese. Infatti, è proprio in questo silenzioso ma essenziale lavoro che nascono i miti e si cementano le vittorie. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: lutto - tremendo
Tremendo lutto per Eleonora Daniele: dopo la tragica scomparsa del fratello, un altro dolore enorme
Lutto tremendo in casa Bari: morto il figlio di Mathias Verreth, ritiro annullato
Tremendo lutto in Rai, morta a soli 51 anni per una brutta malattia: ecco chi era
Lutto nel calcio inglese: addio a Billy Vigar Una tragedia scuote il mondo del calcio britannico. A soli 21 anni è scomparso Billy Vigar, ex talento delle giovanili dell’Arsenal, dopo il tremendo incidente avvenuto meno di una settimana fa durante la partita tra - facebook.com Vai su Facebook
1/9/25.Un frontale tremendo sulla translagunare quello che ha distrutto il furgoncino di Olga Brodyuk provocandone la morte immediata: la ragazza 30enne di origini ucraine,enologa,amante della musica e impegnata in politica,lavorava per la Trade Marketing - X Vai su X
Lutto nel mondo dello sport, morto Fabrizio Pianetti - Lutto nel mondo dello sport, per la morte di Fabrizio Pianetti, imprenditore e storico tifoso del Genoa, molto conosciuto in città. Scrive rainews.it