Anche quest’anno l’Urbino Award ha il suo vincitore: si tratta del noto giornalista e imprenditore Steven Clemons. La diciannovesima edizione del premio riservato ad esponenti del giornalismo statunitense ha visto il suo momento clou nell’ambasciata italiana di Washington DC, con l’annuncio fatto nel corso della serata di ieri dall’Ambasciatore d’Italia negli Stati Uniti Marco Peronaci. "Il Premio Urbino Award – ha detto l’ambasciatore – compie 19 anni, ma resta giovane nello spirito, con la sua capacità di creare un ponte fra l’Italia e l’America. L’edizione 2025 premia uno dei giornalisti di maggiore esperienza, una personalità polivalente e un grande animatore culturale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Urbino Award ha il suo vincitore. E’ Steven Clemons