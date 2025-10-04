L' uomo delle rovesciate | quando Bonazzoli era il futuro dell' Inter

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La punta della Cremonese debuttò in Coppa Italia con Mazzarri dopo valanghe di gol in Primavera. Nel 2015 ha vinto il Viareggio da Golden Boy. Doveva essere il futuro dei nerazzurri, ma non è andata così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l uomo delle rovesciate quando bonazzoli era il futuro dell inter

© Gazzetta.it - L'uomo delle rovesciate: quando Bonazzoli era il futuro dell'Inter

In questa notizia si parla di: uomo - rovesciate

uomo rovesciate bonazzoli eraL'uomo delle rovesciate: quando Bonazzoli era il futuro dell'Inter - La punta della Cremonese debuttò in Coppa Italia con Mazzarri dopo valanghe di gol in Primavera. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Uomo Rovesciate Bonazzoli Era