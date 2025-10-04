L' uomo delle rovesciate | quando Bonazzoli era il futuro dell' Inter
La punta della Cremonese debuttò in Coppa Italia con Mazzarri dopo valanghe di gol in Primavera. Nel 2015 ha vinto il Viareggio da Golden Boy. Doveva essere il futuro dei nerazzurri, ma non è andata così. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: uomo - rovesciate
È mancato soltanto il gol al Bocale per ottenere un'altra vittoria, ma il ASD Castrovillari Calcio ha mostrato i denti riuscendo a strappare il pari, nonostante gli ultimi 25' con l'uomo in meno. Tra pali, rovesciate e parate, sono andati via senza reti questi 90'. Il racc - facebook.com Vai su Facebook
Guai a chiedere pietà per uomini, donne e bambini israeliani rapiti dai tagliagole islamisti di Hamas. A parti rovesciate, è la stessa spaventosa cecità che caratterizza i pochissimi e sempre più grotteschi sostenitori di Netanyahu rimasti su piazza - X Vai su X
L'uomo delle rovesciate: quando Bonazzoli era il futuro dell'Inter - La punta della Cremonese debuttò in Coppa Italia con Mazzarri dopo valanghe di gol in Primavera. Riporta msn.com