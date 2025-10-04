Lungomare di Napoli cantieri ancora a rilento | stop fino al 2026?

I lavori di via Nazario Sauro slittano a dicembre, poi partirà la seconda tranche su via Partenope: tempi stimati tra gli 8 e i 9 mesi. Rischio disagi fino all’autunno 2026, mentre si avvicinano i grandi eventi sul lungomare di Napoli. I tempi per il restyling del lungomare di Napoli si allungano ancora. Come evidenzia . 🔗 Leggi su 2anews.it

Napoli, lavori a rilento sul Lungomare: «Accelerare su marciapiede e ciclabile» - «Aprire al più presto il marciapiede e la pista ciclabile sul lato mare nel primo lotto di interventi a via Partenope». Scrive ilmattino.it

lungomare napoli cantieri rilentoNuovo Lungomare di Napoli, cantiere lento: chiuso fino al 2026 per rifare via Nazario Sauro e via Partenope - Tempi lunghi per il restyling del Lungomare di Napoli. Come scrive fanpage.it

