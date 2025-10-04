L’Ultimo Segreto è il nuovo thriller di Dan Brown con Robert Langdon protagonista Ripercorriamo tutta la saga | ecco come leggerla

Dan Brown, l’autore del bestseller  Il codice da Vinci  (i suoi libri sono pubblicati in 56 lingue e hanno venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo ) torna con un’opera monumentale: L’Ultimo Segreto, un thriller avvincente e ricco di colpi di scena, ambientato nella città più misteriosa d’Europa, Praga. La trama mozzafiato combina un mistero antichissimo con le frontiere delle neuroscienze e della fisica. Se amate i thriller intelligenti e vi affascinano scienza e spiritualità, questo è il capitolo della saga che non potete perdere. Qui di seguito scoprirete i dettagli sul nuovo libro L’Ultimo Segreto, ma anche in che ordine cronologico leggere tutti gli ultimi e migliori titoli di Dan Brown (sempre pubblicati da Rizzoli ), le trame essenziali dei romanzi precedenti e i tre film tratti dai romanzi con Tom Hanks  nei panni di Langdon. 🔗 Leggi su Amica.it

