L’Ultimo Segreto è il nuovo thriller di Dan Brown con Robert Langdon protagonista Ripercorriamo tutta la saga | ecco come leggerla
Dan Brown, l’autore del bestseller Il codice da Vinci (i suoi libri sono pubblicati in 56 lingue e hanno venduto oltre 250 milioni di copie nel mondo ) torna con un’opera monumentale: L’Ultimo Segreto, un thriller avvincente e ricco di colpi di scena, ambientato nella città più misteriosa d’Europa, Praga. La trama mozzafiato combina un mistero antichissimo con le frontiere delle neuroscienze e della fisica. Se amate i thriller intelligenti e vi affascinano scienza e spiritualità, questo è il capitolo della saga che non potete perdere. Qui di seguito scoprirete i dettagli sul nuovo libro L’Ultimo Segreto, ma anche in che ordine cronologico leggere tutti gli ultimi e migliori titoli di Dan Brown (sempre pubblicati da Rizzoli ), le trame essenziali dei romanzi precedenti e i tre film tratti dai romanzi con Tom Hanks nei panni di Langdon. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: ultimo - segreto
Maurizio Costanzo avrebbe compiuto 87 anni e 30 di matrimonio con Maria De Filippi. Dal primo incontro all'ultimo addio: «Il segreto? Prima l'amicizia, poi l'amore»
Dan Brown torna in libreria con ‘L’ultimo segreto’: un nuovo caso per Robert Langdon
Dan Brown lancia L’ultimo segreto, il ritorno di Langdon
“L'ultimo segreto”: sabato 4 ottobre Dan Brown presenta in esclusiva il suo nuovo libro (@RizzoliLibri). L'evento si terrà alle ore 20:30 presso il Teatro Carcano di Milano. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per info, è possibile scrivere a info@teatrocarc - X Vai su X
L’ultimo segreto di Dan Brown Dopo quasi dieci anni di attesa, Dan Brown torna in libreria con “L’ultimo segreto”, un thriller ad alta tensione che segna il rientro in scena di Robert Langdon, il celebre professore di simbologia. In questo nuovo capitolo, Langd - facebook.com Vai su Facebook