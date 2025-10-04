L' ultimo saluto ad Andrea Morandi fissato il funerale L' addio al 58enne musicista nella chiesa del Santissimo Rosario
FALCONARA MARITTIMA – Si svolgeranno mercoledì 8 ottobre, alle 15.30 presso la Chiesa parrocchiale del Santissimo Rosario di Falconara Marittima, i funerali di Andrea Morandi, musicista 58enne il cui corpo senza vita era stato ritrovato mercoledì in prossimità della grotta del Pisciarello, nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Morto sul Monte Nerone, disposta l'autopsia sul corpo di Andrea Morandi - Ore spezzate in cui la famiglia di Andrea Morandi è costretta ad attendere prima dell’ultimo saluto. Si legge su corriereadriatico.it
Chi era Andrea Morandi, l’uomo disperso sul Monte Nerone e famoso batterista dei Kurnalcool - E’ lui ad esser stato ritrovato privo di vita nei pressi della grotta di Piscia ... alphabetcity.it scrive