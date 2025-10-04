L' ultimo saluto a Oronzo Epifani la moglie | Chiedo che tutto ciò non venga dimenticato

OSTUNI - Si sono celebrati oggi pomeriggio, 4 ottobre, i funerali del 63enne Oronzo Epifani, vittima del violento nubifragio che ha colpito giovedì scorso il territorio di Ostuni, mentre si trovava a bordo della sua auto nei pressi della complanare tra Gorgognolo e Costa Merlata. Una folla di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

ultimo saluto oronzo epifaniOstuni, l’ultimo saluto a Oronzo Epifani - Oggi Ostuni dà l’ ultimo saluto a Oronzo Epifani, 63 anni, tragicamente scomparso durante il nubifragio di giovedì 2 ottobre. Come scrive giornaledipuglia.com

ultimo saluto oronzo epifani«Non supererò mai questo dolore»: le parole della moglie di Oronzo Epifani, vittima del nubifragio ad Ostuni. I funerali - «Voglio che resti memoria di un uomo che fino all’ultimo ha pensato a chi amava» ... Riporta msn.com

