L' ultimo saluto a Oronzo Epifani la moglie | Chiedo che tutto ciò non venga dimenticato
Si sono celebrati oggi pomeriggio, 4 ottobre, i funerali del 63enne Oronzo Epifani, vittima del violento nubifragio che ha colpito giovedì scorso il territorio di Ostuni, mentre si trovava a bordo della sua auto nei pressi della complanare tra Gorgognolo e Costa Merlata. Una folla di.
Ostuni, l'ultimo saluto a Oronzo Epifani - Oggi Ostuni dà l' ultimo saluto a Oronzo Epifani, 63 anni, tragicamente scomparso durante il nubifragio di giovedì 2 ottobre.
«Non supererò mai questo dolore»: le parole della moglie di Oronzo Epifani, vittima del nubifragio ad Ostuni. I funerali - «Voglio che resti memoria di un uomo che fino all'ultimo ha pensato a chi amava»