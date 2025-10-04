L' ultimo Bologna-Pisa 17 anni fa Marazzina | Segnai e fu Serie A La gente ancora mi ringrazia

Gazzetta.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era l'ultima giornata in Serie B e finì 1-0: gol dell'attaccante su rigore e aritmetica promozione dei rossoblù. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'ultimo Bologna-Pisa 17 anni fa. Marazzina: "Segnai e fu Serie A. La gente ancora mi ringrazia"

