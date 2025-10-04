L’ultima proposta della Superlega alla Uefa sta nascendo di nuovo un’altra Champions League

Negli ultimi mesi – racconta il Mundo Deportivo – si è aperto un nuovo capitolo nei rapporti tra Uefa e Superlega. Dopo anni di scontro acceso e di progetti contrapposti, le due parti hanno avviato trattative riservate (condite da ben 7 incontri dal 2021 ndr), alle quali hanno preso parte anche Barcellona e Real Madrid, i club che più hanno sostenuto l’idea di una competizione alternativa. L’obiettivo è trovare una formula condivisa che eviti la nascita di un torneo parallelo e, allo stesso tempo, rinnovi l’attuale Champions League rendendola più attraente. Al centro del negoziato ci sono due proposte principali: una piattaforma globale gratuita per la trasmissione delle partite e un leggero cambiamento al format, pensato per garantire sfide più equilibrate e spettacolari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

