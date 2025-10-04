L’ultima follia verde | Caldarroste vietate

Quando smetteremo di mangiare caldarroste, di bruciare sterpaglie e di divertirci al falò della Befana, il riscaldamento globale comincerà finalmente a rallentare. E se addirittura fossimo così bravi da poterci permettere, tutti quanti, una bella auto elettrica nuova di pacca, ecco che lo spettro del 2030 – punto di non ritorno della crisi climatica – si sposterebbe di qualche anno in avanti e potremmo tirare un bel sospiro di sollievo. Questo vogliono farci credere i piani anti smog che dai prossimi giorni, entreranno in vigore in tutte le città italiane e, in particolare nel bacino padano (Piemonte, Lombardia Emilia Romagna e Veneto) limitando, come sempre, la circolazione delle auto più datate e da quest’anno anche dei diesel Euro 5. 🔗 Leggi su Panorama.it

