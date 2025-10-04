L’ultima follia verde | Caldarroste vietate

Panorama.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando smetteremo di mangiare caldarroste, di bruciare sterpaglie e di divertirci al falò della Befana, il riscaldamento globale comincerà finalmente a rallentare. E se addirittura fossimo così bravi da poterci permettere, tutti quanti, una bella auto elettrica nuova di pacca, ecco che lo spettro del 2030 – punto di non ritorno della crisi climatica – si sposterebbe di qualche anno in avanti e potremmo tirare un bel sospiro di sollievo. Questo vogliono farci credere i piani anti smog che dai prossimi giorni, entreranno in vigore in tutte le città italiane e, in particolare nel bacino padano (Piemonte, Lombardia Emilia Romagna e Veneto) limitando, come sempre, la circolazione delle auto più datate e da quest’anno anche dei diesel Euro 5. 🔗 Leggi su Panorama.it

l8217ultima follia verde caldarroste vietate

© Panorama.it - L’ultima follia verde: «Caldarroste vietate»

In questa notizia si parla di: ultima - follia

Ue, l'ultima follia: tassazione unica per scippare la sovranità ai governi

Vannacci: “ultima follia, arriva la ‘patrimoniale green’ della UE”

L'ultima follia di Neymar: si è comprato la Batmobile!

Cerca Video su questo argomento: L8217ultima Follia Verde Caldarroste