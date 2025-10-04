Lukaku verso il rientro anticipato | possibile ritorno a metà dicembre

Buone notizie dall’infermeria del Napoli: Romelu Lukaku procede spedito nel percorso di recupero e potrebbe . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku verso il rientro anticipato: possibile ritorno a metà dicembre

In questa notizia si parla di: lukaku - verso

Napoli, Lukaku verso il rientro: controlli positivi in Belgio

«Il rientro di Lukaku gli farà bene, da lui può imparare» - facebook.com Vai su Facebook

Lukaku verso il rientro anticipato: possibile ritorno a metà dicembre - Lukaku verso il rientro anticipato: possibile ritorno a metà dicembre Buone notizie dall’infermeria del Napoli: Romelu Lukaku procede spedito nel percorso ... Scrive forzazzurri.net

Infortunio Lukaku: svelata la data del rientro - ra impegni in campionato e coppa, al Napoli arriva una buona notizia dall'infermeria: Romelu Lukaku sta facendo passi ... Riporta ilnapolionline.com