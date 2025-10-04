Luciano Darderi batte Bu a Shanghai e si regala il derby con Lorenzo Musetti al terzo turno

Luciano Darderi si qualifica per il terzo turno del Masters 1000 di Shanghai e rende effettivo il derby con Lorenzo Musetti che porterà almeno un italiano agli ottavi di finale. 6-4 6-4 il punteggio a favore del classe 2002 nei confronti di Yunchaokete Bu, limitato nella seconda metà del match da problemi legati alle condizioni esterne, che sono stati un fattore per diversi giocatori quest’oggi. Dopo un paio di game di studio, per Darderi arriva ai vantaggi il primo break del match, quello che lo porta sul 2-1. Non è però un match da prendere sottogamba, lui lo sa: del resto Bu, anche aiutato dal pubblico di casa, trova valide risorse per cercare il recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi batte Bu a Shanghai e si regala il derby con Lorenzo Musetti al terzo turno

