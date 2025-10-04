Luciana Littizzetto dimagrita | Dalla pancreatite alla menopausa sono uno spaghetto scotto

La comica torinese ha vissuto un periodo difficile, con un ricovero in ospedale e 6 kg persi, e adesso sta per tornare in tv. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luciana Littizzetto dimagrita: "Dalla pancreatite alla menopausa sono uno spaghetto scotto"

