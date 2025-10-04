Luci d' Artista 2025 spuntano le sfere luminose in Piazza della Libertà
Prosegue l'allestimento delle nuove Luci d'Artista a Salerno. Nelle ultime ore - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono state installate delle sfere luminose in Piazza della Libertà e nei giardini del grande parcheggio interrato. Le luminarie, quest'anno, come è noto riserveranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: luci - artista
Luci d'Artista 2025/2026: bando da 100mila euro per l'affidamento del Piano di Sicurezza e di impiego (Safety e Security)
Salerno, 10 milioni per i lavori al centro agroalimentare: De Luca spoilera “Luci d’Artista”
Luci d'Artista 2025: siglato l'accordo con la Sim Luce Srl, al via l'installazione delle opere da fine settembre
Luci d’Artista, cresce l’attesa: l’accensione potrebbe avvenire prima del voto regionale - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, verso Natale 2025: al via il montaggio della 20ª edizione di “Luci d’artista” - È ufficialmente iniziato a Salerno il montaggio della ventesima edizione di “Luci d’Artista”, l’evento che ogni anno illumina la città nel periodo natalizio e richiama visitatori da tutta Italia. infocilento.it scrive
Partita l'installazione delle Luci d'Artista a Salerno. Nuove figure luminose nelle aree a maggior attrazione turistica - Nuove figure luminose nelle aree a maggior attrazione turistica Video di Italia2TV ... Secondo cilentonotizie.it