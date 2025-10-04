Lucca snobbato da Gattuso | ha chiamato Piccoli al posto di Zaccagni infortunato
Mattia Zaccagni ha rimediato un infortunio ieri in allenamento, dunque l’esterno della Lazio non potrà prendere parte ai due match della Nazionale italiana contro Estonia e Israele. Rino Gattuso, per sostituirlo, ha chiamato un centravanti, ma non Lorenzo Lucca del Napoli. Il ct ha optato per Roberto Piccoli della Fiorentina, che ha segnato due gol in 6 presenze in questa stagione in tutte le competizioni. E’ probabile che Gattuso abbia dato “priorità” al feeling dell’attaccante ex Cagliari con il suo compagno di squadra, Moise Kean, per schierarli magari insieme. Dunque, salvo cambiamenti in corso d’opera, Lucca resterà a Napoli durante la sosta per lavorare in vista del match del 18 ottobre contro il Torino di campionato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
