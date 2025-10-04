Lucarelli e Marcella Bella la lite accende Ballando | dopo lo smutandata ancora veleno!

Thesocialpost.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era nell’aria. Dopo la bufera della scorsa settimana, con la parola smutandata che aveva infiammato i social e spaccato il pubblico, la tensione tra Selvaggia Lucarelli e Marcella Bella è riesplosa stasera in diretta a Ballando con le stelle. Una puntata di scintille, sguardi taglienti e battute velenose, dove la cantante siciliana ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tutto è cominciato quando Lucarelli, con il suo tono ironico e pungente, ha commentato la nuova performance di Marcella parlando di “danza religiosa con tunica e vino grezzo, tutto molto sobrio, tutto molto elegante”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

lucarelli e marcella bella la lite accende ballando dopo lo smutandata ancora veleno

© Thesocialpost.it - Lucarelli e Marcella Bella, la lite accende Ballando: dopo lo “smutandata” ancora veleno!

In questa notizia si parla di: lucarelli - marcella

Selvaggia Lucarelli su Marcella Bella a Ballando: “Mi aspettavo tutto tranne che vederti così smutandata”

Senatrice FdI contro Lucarelli per le frasi su Marcella Bella a Ballando: “Offensive e di carattere sessuale”

Marcella Bella è una furia, azzanna subito Selvaggia Lucarelli «Volgarità», poi vuole le scuse da Fabio Canino

Lucarelli e Marcella Bella, la lite accende Ballando: dopo lo “smutandata” ancora veleno! - Dopo la bufera della scorsa settimana, con la parola smutandata che aveva infiammato i social e spaccato il pubblico, la tensione tra ... Si legge su thesocialpost.it

lucarelli marcella bella liteMarcella Bella e i commenti sessisti: Canino si scusa a Ballando con le stelle, ma prosegue la lite con Lucarelli. Cosa è successo? - Marcella Bella esordisce alla puntata di Ballando con le stelle mettendo al centro non l'esibizione, ma la polemica sui commenti sessisti della ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lucarelli Marcella Bella Lite