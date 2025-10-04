Era nell’aria. Dopo la bufera della scorsa settimana, con la parola smutandata che aveva infiammato i social e spaccato il pubblico, la tensione tra Selvaggia Lucarelli e Marcella Bella è riesplosa stasera in diretta a Ballando con le stelle. Una puntata di scintille, sguardi taglienti e battute velenose, dove la cantante siciliana ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Tutto è cominciato quando Lucarelli, con il suo tono ironico e pungente, ha commentato la nuova performance di Marcella parlando di “danza religiosa con tunica e vino grezzo, tutto molto sobrio, tutto molto elegante”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Lucarelli e Marcella Bella, la lite accende Ballando: dopo lo “smutandata” ancora veleno!