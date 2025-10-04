Luca Tommassini dal baratro alla danza | rinascita fra droga e violenza

Durante la prossima puntata di ‘Ciao Maschio’, Luca Tommassini apre il proprio bagaglio di ricordi più dolorosi: dall’abuso di stupefacenti negli Stati Uniti al trauma di un’infanzia segnata dalla violenza domestica, fino alla rinascita artistica e personale. Un racconto che abbiamo ascoltato da vicino, verificandolo assieme all’agenzia Adnkronos. Il buio di Los Angeles Quando Whitney . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Luca Tommassini, dal baratro alla danza: rinascita fra droga e violenza

In questa notizia si parla di: luca - tommassini

«Papà menava mamma e si sentiva “maschio”» Luca Tommassini tra gli ospiti di #CiaoMaschio con Nunzia De Girolamo ?Sabato alle 17.10 su Rai1 e RaiPlay - facebook.com Vai su Facebook

Luca Tommassini: «Mio padre si vergognava di me e picchiava mia madre. Il problema al cuore l'ho scoperto grazie a Fiorello» - All’età di nove anni decide di studiare danza e si iscrive, supportato dalla mamma, alla scuola diretta da Enzo Paolo Turchi (dove ... ilmattino.it scrive

Luca Tommassini: «Mio padre si vergognava di me e picchiava mia madre. Il problema al cuore l'ho scoperto grazie a Fiorello» - Nell'intervista con Silvia Toffanin riproposta oggi su canale 5 il coreografo ha raccontato alcuni aspetti intimi della sua vita, raccontando la complessa operazione subita al cuore e la sua difficile ... Da ilmessaggero.it