Luca Marini penalizzato per pressione irregolare | il nuovo ordine d’arrivo della Sprint in Indonesia

Oasport.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luca Marini, dopo essersi reso protagonista di un sabato molto convincente, resta purtroppo a bocca asciutta al termine della Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota marchigiano della Honda, sesto al traguardo, è stato declassato infatti al tredicesimo posto con una penalità di 8 secondi. Il fratello di Valentino Rossi è stato sanzionato dallo Stewards Panel dopo la corsa per pressione irregolare delle gomme, ed in questi casi il regolamento prevede un’aggiunta di 8 secondi al tempo finale in una Sprint (16 in una gara lunga). Davvero un peccato per Marini, autore di una bella qualifica e grande protagonista anche nei primi giri con un ottimo passo che gli stava consentendo di rimanere nel gruppo di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

luca marini penalizzato per pressione irregolare il nuovo ordine d8217arrivo della sprint in indonesia

© Oasport.it - Luca Marini penalizzato per pressione irregolare: il nuovo ordine d’arrivo della Sprint in Indonesia

In questa notizia si parla di: luca - marini

Anniversario di matrimonio per Luca Marini, un amore che cresce: “Sceglierei te e ancora te”

MotoGP, Luca Marini resterà in Honda anche nel 2026

Luca Marini, cena nel posto del cuore per l’anniversario di matrimonio: “Come una favola”. E pubblica le foto da bambini

luca marini penalizzato pressioneLuca Marini penalizzato per pressione irregolare: il nuovo ordine d’arrivo della Sprint in Indonesia - Luca Marini, dopo essersi reso protagonista di un sabato molto convincente, resta purtroppo a bocca asciutta al termine della Sprint del Gran Premio ... Come scrive oasport.it

luca marini penalizzato pressioneMotoGP, Luca Marini amaro: “La Sprint non è andata bene, poi è arrivata anche la penalità…” - Luca Marini avrebbe in teoria concluso in sesta posizione la Sprint Race del Gran Premio di Indonesia, diciottesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP ... Segnala oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Luca Marini Penalizzato Pressione