Luca Marini, dopo essersi reso protagonista di un sabato molto convincente, resta purtroppo a bocca asciutta al termine della Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2025, diciottesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il pilota marchigiano della Honda, sesto al traguardo, è stato declassato infatti al tredicesimo posto con una penalità di 8 secondi. Il fratello di Valentino Rossi è stato sanzionato dallo Stewards Panel dopo la corsa per pressione irregolare delle gomme, ed in questi casi il regolamento prevede un’aggiunta di 8 secondi al tempo finale in una Sprint (16 in una gara lunga). Davvero un peccato per Marini, autore di una bella qualifica e grande protagonista anche nei primi giri con un ottimo passo che gli stava consentendo di rimanere nel gruppo di testa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luca Marini penalizzato per pressione irregolare: il nuovo ordine d’arrivo della Sprint in Indonesia

