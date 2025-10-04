Lotto un terno da quasi 23mila euro ad Arco

Trentotoday.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vincita da 100mila euro dei giorni scorsi, Arco si conferma meta prediletta della cosiddetta dea bendata. Nell’ultima estrazione del Lotto, nella cittadina gardesana un terno giocato in via Mantova ha fruttato la bellezza di ben 22.500 euro.La notizia è stata riportata da Agipronews. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: lotto - terno

