Lotta Scudetto Palmeri non ha dubbi e lancia la sfida | Ecco la vera pretendente
Tancredi Palmeri non ha dubbi sulla seria pretendente al titolo con il Napoli, sentenza netta quella lanciata dal giornalista Il Napoli domani sarà impegnato in casa per la sfida contro il Genoa, con l’obiettivo di strappare i tre punti che garantirebbero ancora la vetta. L’attenzione è altissima, con Antonio Conte che non vuole commettere ulteriori passi falsi. La sconfitta nell’ultima uscita in campionato contro il Milan, non ha creato allarmismi: la squadra è ancora lucida e pronta a lottare. Gli azzurri hanno già alzato la testa contro lo Sporting Lisbona ed, ora, mirano ad andare alla sosta delle Nazionali da primi in classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: lotta - scudetto
Brocchi sulla lotta Scudetto: “Difficile dire le favorite, dipende da Milan e Juventus”
Toni: “Pioli? Un grande allenatore. Sulla lotta Scudetto …”
Sacchi: “Lotta Scudetto? Considero il Napoli favorito”
LOTTA SCUDETTO - Giordano: "Napoli e Inter favorite, poi Milan, Juventus e forse la Roma" https://ift.tt/wbVeIdp - X Vai su X
Antonio Conte in conferenza stampa ha riposto così alla domanda sull'eventuale vantaggio del Milan nel non avere le coppe ? Il tecnico del Napoli ha poi allargato il discorso lotta Scudetto tirando in ballo Juventus e Inter, ma senza voler indicare favorite - facebook.com Vai su Facebook
Sportitalia, Palmeri: “Milan può competere col Napoli per la partita secca e forse per lo scudetto” - Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, si è espresso così nel suo editoriale per il portale Sportitalia. Come scrive tuttonapoli.net
Moggi: "Carraro nel 2004 ha provato a favorire il Milan nella lotta scudetto" - “Nel 2004, magari indirettamente, Carraro ha provato a condizionare pure la lotta scudetto, favorendo il Milan”. Segnala tuttomercatoweb.com