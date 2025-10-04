Tancredi Palmeri non ha dubbi sulla seria pretendente al titolo con il Napoli, sentenza netta quella lanciata dal giornalista Il Napoli domani sarà impegnato in casa per la sfida contro il Genoa, con l’obiettivo di strappare i tre punti che garantirebbero ancora la vetta. L’attenzione è altissima, con Antonio Conte che non vuole commettere ulteriori passi falsi. La sconfitta nell’ultima uscita in campionato contro il Milan, non ha creato allarmismi: la squadra è ancora lucida e pronta a lottare. Gli azzurri hanno già alzato la testa contro lo Sporting Lisbona ed, ora, mirano ad andare alla sosta delle Nazionali da primi in classifica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lotta Scudetto, Palmeri non ha dubbi e lancia la sfida: “Ecco la vera pretendente”