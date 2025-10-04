Lotito show | L’indice di stupidità ci ha bloccato plusvalenze da 60 milioni Tanti infortunati? Non io
. Parla il presidente della Lazio Nel pre-partita della sfida tra Lazio e Torino, il presidente Claudio Lotito ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Dazn per fare il punto sulla situazione del club, toccando temi cruciali come il mercato e la solidità finanziaria della società. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
In questa notizia si parla di: lotito - show
Lazio, inizia il Sarri bis: “Ritorno è scelta di cuore”. Poi il Lotito-show
Lotito show: resta e guida la Lazio anche nel futuro Claudio Lotito continua a essere il volto di copertina della Lazio: dal Senato al campo, la sua presenza è costante, a volte ingombrante, ma sempre determinata. Criticato per i modi, ma indiscutibile per l’i - facebook.com Vai su Facebook
Lazio, altro Lotito show: “Fazzini, ora parlo io”. Poi su Immobile, Rovella e il mercato | VIDEO CM.IT - La società biancoceleste celebrata al Campidoglio per i 125 di vita: il patron biancoceleste, presente insieme a Pedro, risponde a Corsi Dopo la festa dei tifosi che a piazza della Libertà hanno ... Secondo calciomercato.it