Lotito a Dazn | Abbiamo subìto ingiustamente il blocco del mercato

Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Dazn prima del match della Lazio contro il Torino. Il presidente ha parlato del blocco del mercato estivo, dei rapporti con la UEFA e dei progetti del suo club. Lotito sul blocco del mercato estivo. Così il presidente della Lazio: “ Abbiamo subìto ingiustamente il blocco del mercato, è una norma che è stata interpretata in una certa maniera – ha tuonato il patron biancoceleste -. È sotto gli occhi di tutti che abbiamo subito un torto. Coscienti dell’abolizione di quella norma, abbiamo ritenuto di scaricare alcuni costi entro il 31 marzo, perché stiamo facendo l’Accademy e stiamo presentando il progetto per lo Stadio Flaminio”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

