L’Ospedale di Rimini primo punto nascita in Italia in base alle esperienze delle mamme

L’Ospedale Infermi di Rimini figura al primo posto, con il punteggio più alto, nell’elenco delle strutture pubblicato dal portale BestBirth.it, la prima piattaforma italiana che raccoglie informazioni dettagliate sui punti nascita, basandosi sulle esperienze condivise da chi ha vissuto un parto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

