L’Ospedale di Rimini primo punto nascita in Italia in base alle esperienze delle mamme
L’Ospedale Infermi di Rimini figura al primo posto, con il punteggio più alto, nell’elenco delle strutture pubblicato dal portale BestBirth.it, la prima piattaforma italiana che raccoglie informazioni dettagliate sui punti nascita, basandosi sulle esperienze condivise da chi ha vissuto un parto. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
In questa notizia si parla di: ospedale - rimini
Ruba un portafoglio in ospedale e spende tutto al bar, incastrato a Rimini mentre prende un caffè
Sigaretta elettronica esplode, 25enne di Rimini finisce in ospedale: ustioni e 50 punti di sutura, denunciata l’azienda cinese
Una morte improvvisa sconvolge l'ospedale di Rimini, addio al noto psichiatra stimato da tutti i colleghi
Un PIANO per un Ospedale FORTE Concerto per pianoforte Giovedì 9 ottobre – ore 16:00 Ospedale Infermi di Rimini – Sezione Hospice, Padiglione Ovidio AIL Rimini OdV, insieme all’Associazione Donatori di Musica con il patrocinio del Comune di Ri - facebook.com Vai su Facebook
Rimini, Ostetricia e Ginecologia dell’Infermi migliore d’Italia secondo BestBirth - L’Ospedale Infermi di Rimini figura al primo posto, con il punteggio più alto, nell’elenco delle strutture pubblicato dal portale BestBirth. Come scrive chiamamicitta.it
Rimini: l'Ospedale Infermi è il migliore in Italia per l'assistenza al parto. Le recensioni delle mamme - Al primo posto Rimini secondo la classifica di BestBirth. Segnala altarimini.it