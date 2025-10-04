L' orto dell’Angelo di Valentina Mir
Inaugurerà al pubblico il prossimo giovedì 16 ottobre, alle ore 18.00 la nuova galleria d’arte Galleria 200 C Giudecca, di Olga Strada, nel cuore dell’isola della Giudecca in Fondamenta San Giacomo 200C a Venezia. L’opening, esclusivamente su invito, vedrà protagonista la personale “L’Orto. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
In questa notizia si parla di: orto - angelo
“Gulliver” tona all’Orto Botanico in un’edizione speciale con biglietti promozionali! Lunedì 29 settembre alle 19:30, venerdì 3 e domenica 5 ottobre alle 19:30 e alle 21:00, tra le piante del museo verde dell’Università di Catania, Angelo D’Agosta e Andrea Bals - facebook.com Vai su Facebook