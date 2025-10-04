L' Oroscopo di oggi - sabato 4 ottobre 2025

Ariete (21 marzo – 19 aprile). In questo sabato caro Ariete, avverti un forte bisogno di muoverti e prendere iniziative concrete. L'energia sarà alta, ma dovrai incanalarla con saggezza per non disperderti in troppe direzioni. Un progetto personale potrebbe avere una svolta imprevista, ma la tua capacità di reagire rapidamente farà la differenza. In amore potresti desiderare più spontaneità: cerca di esprimerla senza fretta, ascoltando anche i bisogni dell'altro. Una conversazione sincera aprirà nuove prospettive. Sul lavoro la tua determinazione sarà notata da chi conta. Cura il corpo con movimento leggero e alimentazione equilibrata.

