L' origine dei cognomi Trigona Guarino Gaglio e Loria

. Trigona (come Silvia Trigona, attrice teatrale)Origine del cognomeTrigona deriva dal toponimo francese della Piccardia, castello di Trigonne, acquistato dai Vichinghi di Svevia scesi in Normandia con il capostipite Salardo Dei Montichiari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

