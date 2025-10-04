Lorenzo Musetti ha smaltito le noie muscolari | domina Comesana e avanza a Shanghai
L’ azzurro Lorenzo Musetti, accreditato dell’ ottava testa di serie, si mette alle spalle i problemi fisici che lo avevano portato al ritiro a Pechino ed approda ai sedicesimi dello Shanghai Masters 2025 di tennis: l’italiano liquida l’argentino Francisco Comesaña, il quale accusa anche un piccolo mancamento nelle fasi finali del match, con il netto score di 6-4 6-0 in un’ora e 28 minuti di gioco, e lunedì affronterà il vincente del match tra l’altro azzurro Luciano Darderi, numero 26, ed il padrone di casa cinese Yunchaokete Bu. Nel primo set i primi sussulti nelle fasi iniziali arrivano nel terzo game, nel quale l’argentino deve annullare due break point, non consecutivi, all’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
