L' Orditura Colzi Fabrizio compie 40 anni Uno spettacolo teatrale per la ricorrenza

Montemurlo, 4 ottobre 2025 - Uno spettacolo teatrale legato al mondo del tessile e una festa aperta a dipendenti, istituzioni, clienti e territorio. Così l' Orditura Colzi Fabrizio ha iniziato a celebrare i 40 anni di attività. Fondata il 1° ottobre 1985 per mano di Fabrizio Colzi, oggi è guidata dai figli Elisa e Alberto. Parliamo di un'azienda tessile leader nell'orditura campioni su qualunque tipo di filato, con sede a Montemurlo. L'attività nasce nell'età dell'oro del tessile pratese, quando le aziende vivevano un boom di commesse e cominciavano a cedere i macchinari ai dipendenti per aiutarli piano piano a mettersi in proprio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

