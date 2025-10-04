L’Ordine del Drago il romanzo di Gigi Paoli

GROSSETO A Grosseto Gigi Paoli (foto) presenta il suo nuovo romanzo ’L’Ordine del Drago’. Oggi alle 17.30, al Museo di Storia Naturale della Maremma (Strada Corsini 5, Grosseto), la Libreria Mondadori del centro storico organizza un incontro con lo scrittore e giornalista de La Nazione, Gigi Paoli, che presenterà il nuovo romanzo ’L’Ordine del Drago’, con ingresso libero. Dialogherà con l’autore lo scrittore Carlo Legaluppi, mentre le letture teatrali saranno a cura di Francesco Tozzi, drammaturgo, per rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente. Un omicidio a Trieste coinvolge il neuroscienziato forense Piero Montecchi e la polizia, in un’indagine che porta alla scoperta di una setta segreta rimasta attiva per secoli: l’Ordine del Drago. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’Ordine del Drago, il romanzo di Gigi Paoli

In questa notizia si parla di: ordine - drago

Buonasera!!! A partire dalle 20.00 ultima puntata di settembre del Music Box. In questo appuntamento Marco Paoli Teatro ci parlerà del fine settimana al Brizzolart . Purtroppo l'intervento di Gigi Paoli con il suo romanzo "L'ordine del drago" (Giunti Editore) è rim - facebook.com Vai su Facebook

Paolo Piras, il romanzo di Gigi Riva - Ci sono calciatori che con i loro gol hanno fatto la storia di una squadra e altri che hanno fatto la storia di una regione. Lo riporta ilmanifesto.it

La Voce del Buio, nuovo romanzo di Gigi Paoli - 90 EURO) Nuovo romanzo per Gigi Paoli, scrittore e giornalista toscano: è La Voce del Buio, edito da Giunti, che unisce ... Secondo ansa.it