L’opera simbolo della città Il futuro del dodecaedro | rientro in piazza nel 2026
di Claudio Roselli Quando tornerà al centro di piazza Torre di Berta il dodecaedro, messo a disposizione da Aboca Museum, che dal marzo del 2022 è divenuto un nuovo simbolo preso di mira dai turisti anche per postare le foto sui social? Se ne riparlerà a inizio 2026. Il poliedro è oltretutto un omaggio congiunto ai due grandi figli della città, Piero della Francesca e Luca Pacioli, entrambi cultori della matematica, che vi hanno studiato assieme e lo hanno riportato nei propri testi scritti. Posizionato a fine marzo del 2022 in occasione delle Fiere di Mezzaquaresima, è rimasto come elemento di arredo in una piazza non certo ricca sotto questo profilo e molti in città, avviando persino una petizione, hanno voluto che rimanesse come soluzione anche ideale del problema, se non altro per il significato storico che lo lega alla città. 🔗 Leggi su Lanazione.it
