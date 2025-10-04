Lookman Inter Percassi rivela | Sta facendo benissimo siamo orgogliosi di averlo
Inter News 24 Lookman Inter, Percassi contento del suo ritorno in squadra. Il commento: «Sta facendo benissimo, siamo orgogliosi di averlo». Luca Percassi, amministratore delegato dell’ Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Atalanta-Como, match valido per la 6ª giornata di Serie A 202526. Il dirigente ha commentato l’avvio di stagione della squadra bergamasca, focalizzandosi su alcuni dei giocatori che si sono messi in evidenza in questo inizio di campionato. Tra questi, ha speso parole di elogio per Ademola Lookman, che dopo un inizio di stagione positivo sta tornando protagonista in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com
