Lookman Inter Percassi rivela | Sta facendo benissimo siamo orgogliosi di averlo

Internews24.com | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lookman Inter, Percassi contento del suo ritorno in squadra. Il commento: «Sta facendo benissimo, siamo orgogliosi di averlo». Luca Percassi, amministratore delegato dell’ Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Atalanta-Como, match valido per la 6ª giornata di Serie A 202526. Il dirigente ha commentato l’avvio di stagione della squadra bergamasca, focalizzandosi su alcuni dei giocatori che si sono messi in evidenza in questo inizio di campionato. Tra questi, ha speso parole di elogio per Ademola Lookman, che dopo un inizio di stagione positivo sta tornando protagonista in attacco. 🔗 Leggi su Internews24.com

lookman inter percassi rivela sta facendo benissimo siamo orgogliosi di averlo

© Internews24.com - Lookman Inter, Percassi rivela: «Sta facendo benissimo, siamo orgogliosi di averlo»

In questa notizia si parla di: lookman - inter

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi

lookman inter percassi rivelaAtalanta, Percassi: “Lookman si sta comportando da super professionista” - Le parole dell'amministratore delegato dell'Atalanta Luca Percassi prima della partita contro il Como di Serie A ... Secondo gianlucadimarzio.com

lookman inter percassi rivelaAtalanta, Percassi: “Lookman titolare? Conosciamo il suo valore. Speriamo di…” - Dopo quattro mesi e nel mezzo un ammutinamento con tanta voglia di Inter, Ademola Lookman torna titolare nell'Atalanta ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lookman Inter Percassi Rivela