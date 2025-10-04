Londra arrestati manifestanti durante corteo pro-Palestina

Lapresse.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato, la polizia di Londra ha arrestato diversi manifestanti riuniti nel centro città per protestare contro la guerra a Gaza. Le autorità e il governo britannico avevano chiesto di rinviare il corteo, dopo l’attacco terroristico avvenuto alla sinagoga di Heaton Park a Manchester durante lo Yom Kippur, che ha causato due vittime. Alcuni politici e leader religiosi hanno accusato le manifestazioni pro-Palestina di alimentare l’odio antisemita. Sebbene le proteste siano state in gran parte pacifiche, slogan come “From the river to the sea, Palestine will be free” sono ritenuti da alcuni incitamenti alla violenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

londra arrestati manifestanti durante corteo pro palestina

© Lapresse.it - Londra, arrestati manifestanti durante corteo pro-Palestina

In questa notizia si parla di: londra - arrestati

Londra, arrestati 466 attivisti pro-Pal

A Londra 890 manifestanti arrestati per il sostegno al gruppo Palestine Action

Londra, anche un veterano della Raf tra gli arrestati per il sostegno a Palestine Action: portato via di peso dalla polizia

Arresti a Londra: Le ultime notizie sulle manifestazioni di Palestina Action - Un'analisi approfondita delle proteste organizzate da Palestina Action e delle risposte delle autorità competenti. Segnala notizie.it

Uk, proteste contro migranti da Newcastle e Londra/ “Governo segue manifestanti con software anti-terroristi” - manifestazione organizzata da gruppi come Stand Up to Racism e Newcastle Unites, con una significativa presenza di agenti che hanno dovuto ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Londra Arrestati Manifestanti Durante