Londra arrestati manifestanti durante corteo pro-Palestina
Sabato, la polizia di Londra ha arrestato diversi manifestanti riuniti nel centro città per protestare contro la guerra a Gaza. Le autorità e il governo britannico avevano chiesto di rinviare il corteo, dopo l’attacco terroristico avvenuto alla sinagoga di Heaton Park a Manchester durante lo Yom Kippur, che ha causato due vittime. Alcuni politici e leader religiosi hanno accusato le manifestazioni pro-Palestina di alimentare l’odio antisemita. Sebbene le proteste siano state in gran parte pacifiche, slogan come “From the river to the sea, Palestine will be free” sono ritenuti da alcuni incitamenti alla violenza. 🔗 Leggi su Lapresse.it
