L’omaggio abruzzese che emoziona Assisi | olio arte e speranza condivisa

Perugia - Un dono di 250 litri di olio extravergine d’oliva, due anfore in ceramica realizzate con le tecniche tipiche aquilane, il sostegno al restauro della loggetta della Basilica di Santa Maria degli Angeli e il recupero di due dipinti settecenteschi raffiguranti San Francesco e Santa Chiara: così l’Abruzzo ha voluto rendere omaggio al Patrono d’Italia durante le celebrazioni di Assisi. Un gesto che unisce fede, arte e cultura, rafforzando il legame spirituale e culturale tra le due regioni. L’evento, che segna la prima giornata con l’Abruzzo protagonista alle celebrazioni nazionali di San Francesco, ha visto la partecipazione di una folta delegazione di sindaci abruzzesi insieme all’assessore alla cultura Roberto Santangelo, al Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, al sindaco di Assisi Valter Stoppini e al sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

