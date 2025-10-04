Lodrino spuntino fatale | Roberta Ghisla muore a 58 anni per il boccone di traverso choc e dolore

La tragedia in via Crocetta. Una tragica fatalità ha scosso la quiete di Lodrino, piccolo comune della Valtrompia, nel tardo pomeriggio di giovedì 2 ottobre. Roberta Ghisla, 58 anni, è morta soffocata dopo che un boccone di cibo le è andato di traverso mentre faceva uno spuntino nella sua abitazione di via Crocetta 15. Era da poco terminato il lavoro e Roberta si stava concedendo un pasto quando, improvvisamente, ha accusato un malore. I familiari, non vedendola reagire, si sono precipitati da lei e l’hanno trovata già priva di sensi. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze 112. Nel giro di pochi minuti sono arrivati i soccorritori dell’elisoccorso del Civile di Brescia, atterrato in una radura poco distante, insieme alle ambulanze della zona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

