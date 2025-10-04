Lodrino le va di traverso un boccone durante lo spuntino | donna muore soffocata

Lodrino, 4 ottobre 2025 – Lo spuntino si trasforma in tragedia. Roberta Ghisla, 58 anni, residente a Lodrino, è morta soffocata, dopo che un boccone di cibo le era andato di traverso. La sciagura si è verificata giovedì pomeriggio nell’abitazione della donna, in via Crocetta 15. Roberta è stata scoperta in stato di incoscienza dai familiari. Sono stati loro, non appena si sono accorti di cosa fosse successo, a dare immediatamente l’allarme. Sul posto, nel tentativo di salvarla, sono arrivati i soccorritori, decollati con l’elicottero dalla base dell’Ospedale Civile di Brescia. Gli operatori, valutata la gravità delle condizioni della 58enne, dopo le prime cure prestate in casa, l'hanno trasferita d'urgenza in ospedale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

