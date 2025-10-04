Questa storia dovrebbe costituire un caso di scuola da far studiare a tutti gli studenti di giurisprudenza: una controversia iniziata nel 1999 tra un gruppo di una ventina di proprietari di imbarcazioni che avevano acquistato un posto barca dalla società che gestiva Onda Marina, il posto turistico di Cesenatico (foto), e la Coast to Coast, società del bellariese Gaetano Astolfi che aveva rilevato la precedente società dal fallimento, non si è ancora conclusa, anzi ci sono tutti i presupposti perché duri ancora a lungo. Nel corso degli anni da questa vicenda sono nati tre procedimenti penali, tre civili e uno amministrativo, con pronunciamenti quasi sempre favorevoli ai diportisti, cioè i proprietari delle barche, tutelati dall’avvocato cesenate Alfonso Celli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’odissea legale di Onda Marina. Altra sconfitta per la Coast to Coast