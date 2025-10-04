Lo striscione ProHamas sul 7 ottobre e il coro choc | Bombardiamo Tel Aviv

Oltre al consueto campionario dell'odio rosso, con le immagini di Giorgia Meloni a testa in giù, al grande corteo per Gaza in corso a Roma svetta anche uno striscione che fa accapponare la pelle: "7 ottobre giornata della resistenza palestinese", con chiaro riferimento agli attentati di Hamas e che hanno provocato l'invasione israeliana. Accanto allo striscione anche bandiere del movimento terrorista islamico. Un altro striscione analogo è seguito dallo slogan: "From the river to the sea Palestine will be free'". Ancora più agghiacciante, se possibile, il coro che lo accompagna: i manifestanti intonano "Viva Hamas, Hezbollah, gloria eterna a Nasrallah, con i caccia e con i Mirv bombardiamo Tel Aviv". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lo striscione ProHamas sul 7 ottobre e il coro choc: "Bombardiamo Tel Aviv"

