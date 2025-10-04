Lo striscione di Pertini torna in piazza con l’Anpi | Perché sulla Flottiglia ci sono i partigiani

Repubblica.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente genovese Massimo Bisca ha sfilato in corteo dietro a un reperto storico, utilizzato il 30 giugno del 1960 dal futuro presidente della Repubblica per un comizio contro il congresso dell’Msi a Genova. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Lo striscione di Pertini torna in piazza con l’Anpi: “Perché sulla Flottiglia ci sono i partigiani”

