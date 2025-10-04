Lo striscione di Pertini torna in piazza con l’Anpi | Perché sulla Flottiglia ci sono i partigiani

Il presidente genovese Massimo Bisca ha sfilato in corteo dietro a un reperto storico, utilizzato il 30 giugno del 1960 dal futuro presidente della Repubblica per un comizio contro il congresso dell'Msi a Genova.

La tifoseria greca antifascisfa del PAOK, ieri sera, ha messo le cose in chiaro nel corso della partita di Europa League giocata contro gli israeliani del Maccabi Tel Aviv mostrando uno striscione con su scritto "Stop Genocide, Show Israel the Red Card".

Striscioni contro il Pride, le reazioni dei sostenitori: «Non ci facciamo spaventare, risponderemo con la piazza» - Tre striscioni con la scritta "No gay pride" sono comparsi nella notte in città, a Campo Marte, al Prealpino e ai cancelli dell'istituto Tartaglia.