Lo striscione che inneggia alla mattanza contro Israele | 7 ottobre giornata della Resistenza palestinese

Secoloditalia.it | 4 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pacifisti guerrafondai, che inneggiano alla mattanza del 7 ottobr e. Il biglietto da visita dell’ennesimo corteo pro Pal in solidarietà  all’eroica Flotilla è uno striscione che campeggia al centro del corteo che sta paralizzando Roma. La scritta su fondo nero recita testualmente: “7 ottobre giornata della Resistenza palestinese”. Un messaggio esplicito dei ‘bravi ragazzi’ dei centri sociali, collettivi e ultrasinistra a sostegno della carneficina di Hamas compiuta il 7 ottobre contro Israele. Lo striscione choc “7 ottobre giornata della Resistenza palestinese”. Lo striscione choc è comparso subito all’inizio del corteo che ha preso le mosse da piazzale Ostiense in direzione piazza San Giovanni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

