Lo slot insiste che il suo team di Liverpool non deve fare affidamento sui margini dopo che la perdita del Chelsea condanna i Reds alla sconfitta di terza diga

2025-10-04 21:11:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il manager del Liverpool, Arne Slot, ha dichiarato che la sua squadra non deve “fare affidamento sui margini” dopo che è caduto a una sconfitta per 2-1 dell’ultimo gap contro il Chelsea nella Premier League a Stamford Bridge. L’adolescente brasiliano Estevao è uscito dalla panchina per segnare un vincitore del 95 ° minuto per infliggere alla slot una sconfitta per la prima volta per la prima volta nella sua carriera manageriale. Moises Caicedo aveva dato ai padroni di casa un vantaggio del primo tempo con un colpo sublime, ma un Liverpool molto migliorato dopo la pausa si è livellato attraverso Cody Gakpo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com