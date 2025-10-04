Lo sciopero per Gaza ha bloccato anche il tradizionale Festival del Tortellino
Dopo aver paralizzato per due giorni la città di Bologna, lo sciopero generale per Gaza e la Flotilla blocca anche il tradizionale Festival del Tortellino. Piazza Maggiore, cuore della manifestazione e snodo della protesta, colma di manifestanti, era inaccessibile. È stato dunque impossibile organizzare qualsiasi operazione logistica della tredicesima edizione di un evento che, ogni 4 ottobre, si svolge a Palazzo Re Enzo. Una scelta che ha lasciato molti con l'acquolina in bocca e qualche perplessità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
