Lo sciopero generale a Milano com’è finita | in centomila in corteo gli scontri in tangenziale i lacrimogeni | una giornata ad alta tensione

Milano, 4 ottobre 2025 –  Centomila secondo gli organizzatori, sessantamila almeno; una marea che si muove appena prima delle 10 da Porta Venezia e dopo quasi un’ora, quando la testa del corteo è pronta a infilarsi in piazza Leonardo da Vinci che rimarrà l’arrivo per una manciata di minuti, la coda sta ancora partendo. Una manifestazione bella, grande e pacifica a sostegno della causa palestinese, con inevitabili e pesanti ripercussioni sul traffico (gonfiato dallo sciopero dei mezzi pubblici) e in parte rovinata dalla guerriglia scatenata nel primo pomeriggio da alcune centinaia di persone sulla tangenziale Est. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

