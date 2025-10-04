Milano, 4 ottobre 2025 – Centomila secondo gli organizzatori, sessantamila almeno; una marea che si muove appena prima delle 10 da Porta Venezia e dopo quasi un’ora, quando la testa del corteo è pronta a infilarsi in piazza Leonardo da Vinci che rimarrà l’arrivo per una manciata di minuti, la coda sta ancora partendo. Una manifestazione bella, grande e pacifica a sostegno della causa palestinese, con inevitabili e pesanti ripercussioni sul traffico (gonfiato dallo sciopero dei mezzi pubblici) e in parte rovinata dalla guerriglia scatenata nel primo pomeriggio da alcune centinaia di persone sulla tangenziale Est. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lo sciopero generale a Milano, com’è finita: in centomila in corteo, gli scontri in tangenziale, i lacrimogeni: una giornata ad alta tensione